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Міжнародне розслідування катастрофи MH17 виходить на фінальну стадію, - ГПУ

Новини » Політика    15.01.2019 - 12:24
Міжнародне розслідування катастрофи MH17 виходить на фінальну стадію, - ГПУ
Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Протягом 2018 року Міжнародна слідча група займалася підготовкою для передачі матеріалів до суду Нідерландів

Розслідування Міжнародної слідчої групи за фактом збиття Boeing рейсу MH17 вийшло на фінальну стадію. Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Він розповів, що тривала підготовка матеріалів для передачі до суду пов'язана із безпрецедентним у світовій історії випадком. 

"У нашому розслідуванні ми виходимо на вирішальну стадію. Але конкретні терміни передачі (справи до суду, - ред.) залежать від наших голландських колег", - сказав він.

Сторожук додав, що протягом 2018 року Міжнародна слідча група займалася підготовкою для передачі матеріалів до суду Нідерландів, в тому числі і на законодавчому рівні, оскільки необхідно було ухвалити ратифікаційний та імплементаційний пакет законів, які регламентують деякі процесуальні моменти, не врегульовані національним законодавством.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди можуть подати позов проти Росії до міжнародного суду ООН через катастрофу MH17. 

Нагадаємо, до австралійського парламенту внесли законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17. Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

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Новини України ГПУрозслідуваннякатастрофаМН17
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