Росія погодиться на переговори щодо MH17, - МЗС Нідерландів

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Нідерланди заявили, що незабаром проведуть зустріч з росіянами

Міністерство закордонних справ (МЗС) Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми по дипломатичних каналах підтримуємо контакт з Росією з питань державної відповідальності. Ми все більше і більше впевнені в тому, що незабаром проведемо зустріч з росіянами", - заявили в МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявляв, що розслідування Міжнародної слідчої групи за фактом збиття Boeing рейсу MH17 вийшло на фінальну стадію. Він розповів, що тривала підготовка матеріалів для передачі до суду пов'язана із безпрецедентним у світовій історії випадком.

До цього повідомлялось, що Нідерланди можуть подати позов проти Росії до міжнародного суду ООН через катастрофу MH17. Росія відмовлялась вести переговори щодо компенсації жертвам катастрофи "Боїнга".

РБК-Україна писало, що до австралійського парламенту внесли законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17. Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

Відзначимо, родичі 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на Донбасі, позиваються до Європейського суду з прав людини позов проти Росії.