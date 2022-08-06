Росія не збирається закінчити війну в Україні шляхом переговорів, - посол США в ООН

"Я чула від декого, що африканці не хочуть, щоб на них тиснули з вимогою обрати одну зі сторін чи підтримати певну позицію. Я розумію це. Ніхто із нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску та маніпуляцій, без погроз", - сказала посол.

Водночас вона закликала звернути увагу, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

"Я чула, як багато африканських лідерів кажуть, що вони хочуть дипломатичного завершення цієї війни. І ми не можемо з цим не погодитися. Москві та Києву потрібно буде знайти способи жити разом у мирі", - каже посол.

Вона зазначила, що "розбіжності" завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою.

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова прийняти дипломатичне рішення", - сказала посол США в ООН.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі знову заявили про бажання переговорів, але на "своїх умовах".

Згодом президент України Володимир Зеленський зазначив, він не вірить у бажанні РФ до дипломатії, та підкреслив заяви Москви щодо нібито готовності до діалогу, є звичайною брехнею.

Додамо, станом на зараз між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни.

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