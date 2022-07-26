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Росія готова підписати з нами договір на умовах, які схожі на капітуляцію, - Малюська

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 08:46
Росія готова підписати з нами договір на умовах, які схожі на капітуляцію, - Малюська Фото: мністр юстиції Денис Малюська ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Між Україною та Росією зараз не ведуться переговори щодо припинення війни. Оскільки єдина позиція росіян в тому, що вони хочуть підписати з нами документ, який дуже схожий на капітуляцію з нашого боку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Потрібно розмежовувати типи переговорів

"Треба чітко проводити лінію. Є перемовини з Росією. І є перемовини щодо гарантій безпеки з нашими партнерами і союзниками з Заходу. Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи. Вони зараз не проводяться, крім дуже вузької групи і дуже вузької теми - це вивезення зерна. Що стосується переговорів з гарантій безпеки - там я участі не беру, тому в мене детальної інформації немає", - пояснює Малюська.

Він зазначив, зараз для перемовин з РФ створена велика група при Офісі президента і які їхні результати будуть досягнуті, та на яких умовах такі гарантії будуть надані - потрібно очікувати інформацію від Офісу президента і МЗС.

"Очевидно з того, що ми з самого початку дивилися і розуміли - напевно, що ці гарантії не будуть універсальними для всіх країн, що приєднаються до такого режиму, скоріш за все. Це комунікували Офіс та МЗС. Але це об'єктивна реальність, тому що можливості різних країн є різними, і принаймні поки що ступінь готовності захищати Україну теж різний у різних державах", - підкреслює Малюська

За його словами, перемовини на тему зерна відбуваються не на базі групи по гарантіях безпеки, чи навіть тієї повної групи, яка веде перемовини з Росією.

"Це лише частина цієї групи. Фокус на тих, хто співпрацює з ООН, зі Збройними силами. За великим рахунком, можна було б навіть на три групи розподілити переговорний процес", - зазначив міністр.

Тобто, як він пояснює, є перемовини по зерну - короткострокові, вузькі лише щодо точкового питання. Є перемовини з Росією щодо потенційного припинення вогню чи миру - заморожені на певний час і не відбуваються. І перемовини щодо гарантій безпеки - великі, з багатьма країнами активно ведуться.

Міністр зазначив, що бере участь у складі делегації цієї другої групи щодо припинення вогню.

"Так. Там, де ми поки що не ведемо дискусій виключно з огляду на те, що, напевно, зараз перспектив укладення такого договору немає. Насамперед - через позицію Росії", - підкреслив Малюська.

Перемовини щодо припинення вогню не ведуться

Він розповів, що РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.

"Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до перемовин - це готовність нав'язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність", - каже міністр.

Своєю чергою міністр наголосив, коли буде реальна готовність до реальних перемовин - безумовно, такі перемовини відновляться.

"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки. Я даю лише загальне враження і своє розуміння", - підсумував Малюська.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.

При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.

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