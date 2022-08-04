Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
Заяви Російської Федерації щодо нібито готовності до діалогу, є звичайною брехнею. Росія, це терорист, який закликає до переговорів після скоєних ним низки звірств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.
"Це не діалог, це не примирення, це ультиматум з їх сторони, який звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас убивати". Але вони кажуть у медіа: "Ми готові до діалогу". Це брехня! Що це за діалог? Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках вони з нами готові говорити?", - заявив президент.
За словами Зеленського, Росія відчуває в собі силу та є безжалісною до людського життя, однак Кремль повинен був знати, що Україна захищатиметься, якщо він так поводитиметься.
"Ми захищаємось, ми на своїй землі", - додав президент України.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Зеленський закликав голову Кремля Володимира Путіна задуматись про завершення війни. Президент провів символічну паралель між віком очільника Кремля та існуванням СРСР.
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