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Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори

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Четвер 04 серпня 2022 18:52
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Заяви Російської Федерації щодо нібито готовності до діалогу, є звичайною брехнею. Росія, це терорист, який закликає до переговорів після скоєних ним низки звірств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Це не діалог, це не примирення, це ультиматум з їх сторони, який звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас убивати". Але вони кажуть у медіа: "Ми готові до діалогу". Це брехня! Що це за діалог? Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках вони з нами готові говорити?", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія відчуває в собі силу та є безжалісною до людського життя, однак Кремль повинен був знати, що Україна захищатиметься, якщо він так поводитиметься.

"Ми захищаємось, ми на своїй землі", - додав президент України.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Зеленський закликав голову Кремля Володимира Путіна задуматись про завершення війни. Президент провів символічну паралель між віком очільника Кремля та існуванням СРСР.

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Україна Російська Федерація Володимир Зеленський
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Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
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