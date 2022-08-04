Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори

Заяви Російської Федерації щодо нібито готовності до діалогу, є звичайною брехнею. Росія, це терорист, який закликає до переговорів після скоєних ним низки звірств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Це не діалог, це не примирення, це ультиматум з їх сторони, який звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас убивати". Але вони кажуть у медіа: "Ми готові до діалогу". Це брехня! Що це за діалог? Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках вони з нами готові говорити?", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія відчуває в собі силу та є безжалісною до людського життя, однак Кремль повинен був знати, що Україна захищатиметься, якщо він так поводитиметься.

"Ми захищаємось, ми на своїй землі", - додав президент України.