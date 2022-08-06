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Россия не собирается закончить войну в Украине путем переговоров, - посол США в ООН

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Нет никаких признаков того, что Россия хочет закончить войну против Украины путем переговоров. Несмотря на заявления Москвы о "желании вести диалог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при ООН Линду Томас-Гринфилд.

"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", - сказала посол.

В то же время она призвала обратить внимание, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире", - говорит посол.

Она отметила, что "разногласия" всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", - сказала посол США в ООН.

Напомним, недавно в Кремле вновь заявили о желании переговоров, но на "своих условиях".

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, он не верит в желании РФ к дипломатии, и подчеркнул заявления Москвы о якобы готовности к диалогу, являются обычной ложью.

Добавим, по состоянию на сейчас между Украиной и Россией не ведутся переговоры о прекращении войны.

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