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Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності

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Четвер 10 березня 2022 20:28
Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом необхідність притягнення РФ до відповідальності за "агресію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Я говорив сьогодні з президентом Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну.

Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення Москви до відповідальності за її агресію і підтримки українського народу, який зіткнувся з кризою", - йдеться в повідомленні глави США.

Раніше повідомлялося, що Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні та підписати мирну угоду.

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