Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності

Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом необхідність притягнення РФ до відповідальності за "агресію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Я говорив сьогодні з президентом Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну.

Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення Москви до відповідальності за її агресію і підтримки українського народу, який зіткнувся з кризою", - йдеться в повідомленні глави США.