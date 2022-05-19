Росія не така слабка. Ті, хто каже, що війна закінчиться у травні - легковажні, - Данілов

"Я хочу зауважити, що відношусь до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться в травні, або через тиждень - легковажні. Це дуже важкий та багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим на сьогодні моментом визначення ситуації. В залежності від того, що і в які терміни буде постачатися, терези будуть хитатися то в один, то в інший бік", - пояснив Данілов.

При цьому він зазначив, зараз дійсно досягнуто певного паритету - російській армії дуже складно просуватися далі на нашу територію.

"Але я звертаю увагу: те, що стосується літаків, стратегічної авіації, те, що стосується бомбардування нашої території ракетами, що мають дуже потужні вражаючі здатності, все це продовжує працювати по нас майже кожного дня. Агресор діє вже не тільки авіацією, вони залучають підводні човни, флот та багато інших військових компонентів", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, в США заявляли, що Україна може перемогти і переможе у війні. Саме для цього американська сторона намагається якомога швидше надати необхідне озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли закінчитися війна, і що може стати перемогою для України.

При цьому в українській розвідці вважають, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

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