RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не така слабка. Ті, хто каже, що війна закінчиться у травні - легковажні, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Говорити про закінчення війни вже цього місяця легковажно, оскільки Росія не така слабка. Ситуація залежатиме від того, як західні партнери постачатимуть Україні необхідну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю НВ.

"Я хочу зауважити, що відношусь до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться в травні, або через тиждень - легковажні. Це дуже важкий та багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим на сьогодні моментом визначення ситуації. В залежності від того, що і в які терміни буде постачатися, терези будуть хитатися то в один, то в інший бік", - пояснив Данілов.

При цьому він зазначив, зараз дійсно досягнуто певного паритету - російській армії дуже складно просуватися далі на нашу територію.

"Але я звертаю увагу: те, що стосується літаків, стратегічної авіації, те, що стосується бомбардування нашої території ракетами, що мають дуже потужні вражаючі здатності, все це продовжує працювати по нас майже кожного дня. Агресор діє вже не тільки авіацією, вони залучають підводні човни, флот та багато інших військових компонентів", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, в США заявляли, що Україна може перемогти і переможе у війні. Саме для цього американська сторона намагається якомога швидше надати необхідне озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли закінчитися війна, і що може стати перемогою для України.

При цьому в українській розвідці вважають, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяОлексій ДаніловВійна Росії проти України