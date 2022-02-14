RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія сформулювала реакцію на відповідь США і НАТО щодо "гарантій", - Лавров

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ підготувала реакцію на відповідь Сполучених Штатів і НАТО щодо "гарантій безпеки". За його словами, відповідь сформульована на 10 сторінках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у президента РФ Володимира Путіна.

"Проект сформульований на 10 сторінках", - сказав Лавров, відповідаючи на питання Путіна про те, чи готовий проект відповіді Росії на пропозиції Вашингтона і Брюсселя.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ незабаром відреагує на відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛавровСполучені Штати АмерикиНАТОВторгнення Росії до України