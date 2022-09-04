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Росія за сьогодні вже випустила понад 10 ракет по Україні

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Київ, Неділя 04 вересня 2022 11:53
Росія за сьогодні вже випустила понад 10 ракет по Україні Фото: Росія за сьогодні вже випустила більше 10 ракет по Україні (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

З початку доби 4 вересня російські військові випустили по території України більше ніж десять ракет різних типів повітряного і наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, зафіксовані запуски керованих авіаційних ракет Х-59, Х-31, протикорабельних П-800 "Онікс", а також крилатих ракет "Іскандер-К".

Всього було випущено більше десяти ракет, дві з яких - Х-59 і, ймовірно, "Іскандер-К" були знищені силами й засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема цивільні об'єкти в обласних центрах.

Раніше ми писали, що українські військові сьогодні вранці збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисяч ракет. Стало відомо, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

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