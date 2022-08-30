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МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже завтра, - NYT

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Запоріжжя, Вівторок 30 серпня 2022 19:19
МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже завтра, - NYT Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже у середу, 31 серпня. Експерти пробудуть на станції протягом чотирьох днів з 31 серпня по 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінить ситуацію на АЕС, яка за заявою Росії є метою обстрілу українськими військами.

The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній документ уряду України повідомила у понеділок, що "перевірка розпочнеться у середу та триватиме до суботи".

Згідно з повідомленнями, місія МАГАТЕ складатиметься з 14 експертів, жоден з яких не представляє США чи Велику Британію, оскільки, як заявила Росія, вони "несправедливо упереджені" щодо своєї підтримки українського уряду. Не увійшли до складу місії і представники України та Росії.

"До складу місії увійшли експерти з Албанії, Йорданії, Італії, Китаю, Литви, Мексики, Польщі, Сербії, Північної Македонії, Франції. Очолює місію гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі", - пише ТАСС з посиланням на джерело в ООН.

Як повідомлялось, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Пізніше стало відомо, що російські війська обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має доїхати на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ їде до окупованого Енергодару на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів розпочне роботу на атомній станції вже цього тижня.

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