Над Хмельницькою областю сили ППО збили три крилаті ракети "Калібр"
ЗСУ відбили ракету атаку на Хмельницьку область. Наші бійці збили три російські крилаті ракети "Калібр" над регіоном, які ворог випустив з Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Захід".
"Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', - йдеться в повідомленні.
Вибухи в Хмельницькій області
Нагадаємо, сьогодні жителі Хмельницької області повідомляли про вибухи, а також про помітний дим в небі. Згодом керівник області Сергій Гамалій попередив - працює ППО та закликав залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
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