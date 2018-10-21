Росія пригрозила США військовими заходами у відповідь на розрив договору про РСМД

Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (flickr.com)

У Росії заявили, що Вашингтон діє "незграбно і грубо" стосовно договорів

Російська Федерація може вжити заходи військово-технічного характеру у відповідь на можливий вихід США з договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова російським ЗМІ.

За його словами, Росія готова відповісти на розрив договору про РСМД військовими заходами, якщо Вашингтон продовжить діяти "незграбно і грубо".

"Тоді нам нічого не залишиться, крім як вживати відповідні заходи, в тому числі військово-технічного характеру. Але не хотілося б до цього доводити", - заявив Рябков.

При цьому він додав, що дане питання "занадто серйозне, щоб його вирішувати в режимі публічної полеміки".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон має намір вийти з договору про РСМД, тому що російська сторона порушує його і не надає звіт.

Пізніше стало відомо, що Білий дім може піти на розрив ще одного стратегічного договору про ядерну зброю з Росією. Мова йде про документ, який обмежує кількість ядерних боєголовок на озброєнні Росії та США. Москва і Вашингтон мають визначитися щодо майбутнього цього договору до 2021 року.