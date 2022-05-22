В Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи, - МОЗ
В Україні випадків захворювання на мавпячу віспу не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я.
"В Україні вірус мавпячої віспи внесений до Переліку біологічних патогенних агентів, що підлягають епідеміологічному нагляду", - йдеться в повідомленні.
Наразі українські епідеміологи оцінюють ризик можливого спалаху цього захворювання в Україні.
Нагадаємо, останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франція, Швеції та Португалії.
Відзначимо, крім європейських країн мавпячу віспу виявили в Австралії.
Детальніше про симптоми та передачу захворювання - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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