"Чесні законні підприємці": Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів, а арешт активів російських бізнесменів на Заході порівняв з пограбуванням на Дикому Заході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське РБК.
"Це абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів, - ред.) грабували мандрівників - ось що сталося", - заявив Пєсков.
Він також зазначив, що президент США Джо Байден пишається, що відняв у російських бізнесменів яхти, літаки і будинки, хоча, за словами Пєскова, за все це були сплачені податки. При цьому він підкреслив, що ці податки дозволяли розвиватися економіці США і Західної Європи.
Прессекретар Володимира Путіна заявив, що єдиний олігарх, якому за останній час вдалося дістатися до влади - це колишній президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін не може залишатися при владі.
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