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"Чесні законні підприємці": Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів

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Росія, Неділя 27 березня 2022 05:39
"Чесні законні підприємці": Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів, а арешт активів російських бізнесменів на Заході порівняв з пограбуванням на Дикому Заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське РБК.

"Це абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів, - ред.) грабували мандрівників - ось що сталося", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що президент США Джо Байден пишається, що відняв у російських бізнесменів яхти, літаки і будинки, хоча, за словами Пєскова, за все це були сплачені податки. При цьому він підкреслив, що ці податки дозволяли розвиватися економіці США і Західної Європи.

Прессекретар Володимира Путіна заявив, що єдиний олігарх, якому за останній час вдалося дістатися до влади - це колишній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін не може залишатися при владі.

Ми також писали про те, що Путін звільнив Чубайса з посади спецпредставника президента.

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Пєсков Російська Федерація
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