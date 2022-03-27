"Чесні законні підприємці": Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів, а арешт активів російських бізнесменів на Заході порівняв з пограбуванням на Дикому Заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське РБК .

"Це абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів, - ред.) грабували мандрівників - ось що сталося", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що президент США Джо Байден пишається, що відняв у російських бізнесменів яхти, літаки і будинки, хоча, за словами Пєскова, за все це були сплачені податки. При цьому він підкреслив, що ці податки дозволяли розвиватися економіці США і Західної Європи.

Прессекретар Володимира Путіна заявив, що єдиний олігарх, якому за останній час вдалося дістатися до влади - це колишній президент США Дональд Трамп.