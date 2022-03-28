У РФ заявили, що не будуть поставляти газ безкоштовно в разі відмови ЄС платити в рублях

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання, які будуть дії Росії в разі відмови країн Європейського Союзу платити за газ в рублях. Він заявив, що РФ в будь-якому випадку не буде поставляти газ безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.