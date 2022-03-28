ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У РФ заявили, що не будуть поставляти газ безкоштовно в разі відмови ЄС платити в рублях

Новость на русском →
Москва, Понеділок 28 березня 2022 12:50
У РФ заявили, що не будуть поставляти газ безкоштовно в разі відмови ЄС платити в рублях Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання, які будуть дії Росії в разі відмови країн Європейського Союзу платити за газ в рублях. Він заявив, що РФ в будь-якому випадку не буде поставляти газ безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю. Все-таки в нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи доцільно", - заявив Пєсков.

Нагадавши, Путін доручив уряду Росії і "Газпрому" до 31 березня перевести плату газу в рублі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів