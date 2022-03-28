У РФ заявили, що не будуть поставляти газ безкоштовно в разі відмови ЄС платити в рублях
Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання, які будуть дії Росії в разі відмови країн Європейського Союзу платити за газ в рублях. Він заявив, що РФ в будь-якому випадку не буде поставляти газ безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю. Все-таки в нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи доцільно", - заявив Пєсков.
Нагадавши, Путін доручив уряду Росії і "Газпрому" до 31 березня перевести плату газу в рублі.
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