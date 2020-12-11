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Росія розширила санкції проти України. У список увійшли Разумков і Стефанчук

Москва, П'ятниця 11 грудня 2020 22:31
Росія розширила санкції проти України. У список увійшли Разумков і Стефанчук
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Росії розширив список проти України. У розширений список увійшли 849 осіб.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті російського Кабміну.

Серед осіб, проти яких введені санкції, голова Верховної ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, вчора Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Вони пов'язані з окупацією Криму.

Зазначимо, що персональні санкції проти Росії за агресію проти України були продовжені Європейським союзом на початку вересня 2020 року. Санкції продовжили на півроку.

Також повідомлялося, що Верховна рада планує створити спеціальний орган влади, який буде відповідати за санкції проти Російської Федерації. Він буде функціонувати при Раді національної безпеки і оборони.

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