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У Раді хочуть створити орган, відповідальний за санкції проти Росії

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 20:42
У Раді хочуть створити орган, відповідальний за санкції проти Росії
Фото: Єлизавета Ясько (facebook.com lisayasko ukraine)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада планує створити спеціальний орган влади, який відповідатиме за санкції проти Російської Федерації. Він функціонуватиме при Раді національної безпеки та оборони.

Про це розповіла нардеп від "Слуги народу" та глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пояснила нардеп, зараз в Україні є закон про санкції від 2014 року, але він "повністю беззубий".

"Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це. Законопроєкт, який я пропоную, встановлює цю відповідальність. Контролюватиме це орган при РНБО, люди вже працюють, але немає саме системи", - заявила Ясько.

Нагадаємо, у листопаді до санкцій ЄС проти Росії за військову агресію проти України приєдналися ще чотири країни. Серед них - країни-кандидати на вступ до Євросоюзу.

Крім того, у жовтні ЄС схвалив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

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