ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти Росії

Фото: ЄС продовжив санкції проти Росії (flickr com libereurope)

Європейський союз офіційно продовжив санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України. Санкції продовжено ще на півроку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що сьогодні Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти осіб і організацій, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції будуть діяти ще 6 місяців - до 15 березня 2021 року.

"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і продовжуватимуть застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій. Рішення прийнято Радою в письмовому вигляді. Правові акти будуть опубліковані в Офіційному віснику 11 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Євросоюз введе нові обмеження щодо Москви за будівництво Керченського мосту з материкової Росії в окупований Крим.

До цього, Росія розширила персональні санкції проти України - в російський санкційний список, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко і колишній нардеп Святослав Вакарчук.