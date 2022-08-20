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Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США

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Вашингтон, Субота 20 серпня 2022 19:00
Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США Фото: Росія намагається обійти санкції ЄС і США через Туреччину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.

Заступник міністра фінансів США в телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Юнусом Еліташом також підкреслив важливість докладених усім цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

За словами Адейемо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Москви ввели понад 30 країн.

За даними української розвідки, російська влада раніше зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.

Раніше ми писали, що потрапили під санкції російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги використовували Глобальну Мережу підставних компаній у Великобританії для ухилення від санкцій. Через мережу фірм вони купували твори мистецтва на мільйони доларів.

Про репутаційні втрати для компаній, що дотримувалися антиросійських санкцій "з широко закритими очима" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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