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Російські олігархи використовували лазівки в британських законах для обходу санкцій, - ЗМІ

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Росія, Субота 06 серпня 2022 20:21
Російські олігархи використовували лазівки в британських законах для обходу санкцій, - ЗМІ Фото: Борис Ротенберг (wikipedia org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції, використовували глобальну мережу підставних компаній у Великобританії для ухилення від санкцій. Їх використовували для купівлі творів мистецтва на мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування російської служби ВВС і Finance Uncovered.

Зазначається, що Ротенберги використовували тип компанії, від якої закон Британії не вимагає ідентифікувати її справжніх власників. В уряді країни визнають, що такі товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) іноді використовуються для злочинних цілей.

У 2016 і 2017 роках британський уряд ввів нові правила, за якими майже всі компанії у країні повинні були назвати своїх справжніх власників. При цьому ELP під дію нових законів не потрапили.

Так, згідно з розслідуванням комітету Сенату США в 2020 році, брати Ротенберги використовували глобальну мережу підставних компаній для ухилення від санкцій США, введених після окупації Росією Криму в 2014 році. Такі компанії використовувалися для покупки творів мистецтва на мільйони доларів.

Зазначено, що однією з таких компаній була Sinara Company LP, створена у січні 2017 року. Юридична адреса компанії була в Лондоні. У документах компанії говорилося, що вона займається "туризмом і продажем квитків".

За даними журналістів, компанія в період з липня 2017 року по червень 2018 року відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисяч доларів консультанту з мистецтва, який, як говориться в звіті Сенату, "сприяв покупкам для Ротенбергів".

Sinara Company LP закрилася в 2019 році, і за законодавством Британії її справжніх власників розкривати не потрібно.

"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати Британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - сказала депутат від Лейбористської партії Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Нагадаємо, Британія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів. Тепер вона вимагатиме від іноземних компаній ідентифікувати їх справжніх власників в офіційному реєстрі.

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