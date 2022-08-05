Росія просить Туреччину допомогти обходити санкції, - WP

За даними української розвідки, Російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти та відкриття рахунків у банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

При цьому немає ознак, що Туреччина піде на зустріч Росії, оскільки за таку підтримку США та ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки та компанії.

Також російське керівництво просить турецьку владу дозволити відкрити у державних банках рахунки найбільших фінансових структур РФ, і навіть дозволити російським промисловим виробникам працювати всередині вільних економічних зон Туреччини.

Росія закликає Туреччину дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах. Це рішення може допомогти приховати походження нафти та обійти санкції, зокрема нафтове ембарго Євросоюзу.

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган сьогодні прибув у Сочі. Там у нього була запланована зустріч з президентом Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.