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Волкер закликає Європу ввести додаткові санкції проти РФ через ситуацію в Україні

Новини » Політика    28.11.2018 - 15:43
Волкер закликає Європу ввести додаткові санкції проти РФ через ситуацію в Україні
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

США закликають Європу посилити санкції проти РФ через ситуацію у Керченській протоці

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер закликає Європу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації через ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Волкера, США хочуть, щоб європейські союзники розглядали можливість введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

"Ми, безумовно, закликаємо наших європейських союзників старанніше вивчити, які додаткові санкції можуть бути введені. Як я бачу зараз, це не те, про що Німеччина і Франція заявляли, що розглядають, але я думаю, що ці речі можуть розвиватися з часом", - сказав Волкер в Берліні.

Як повідомляється, кілька високопоставлених європейських політиків 27 листопада підняли питання про можливість введення нових санкцій проти Росії через захоплення трьох українських суден в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через дії Росії в районі Керченської протоки в 10 областях України введено військове положення.

Як заявляв президент Петро Порошенко, коментуючи введення воєнного стану в Україні, він ніяк не вплине на життя звичайних українців.

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