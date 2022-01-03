Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми діями влада РФ перевіряє, наскільки далеко може просунутись проти Європи. Він заявив, що російський президент Путін використовує для цього силові методи у всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти проти Європи. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав Моравецький

За його словами, Путін вдається до силових методів у різних площинах, зокрема, мова йде й про енергетичну сферу.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок", - додав Моравецький.