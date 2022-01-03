Россия проверяет, насколько далеко она может зайти, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими действиями власти РФ проверяют, насколько далеко могут продвинуться против Европы. Он заявил, что российский президент Путин использует для этого силовые методы во всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Россия проверяет, насколько далеко она может зайти против Европы. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!" - написал Моравецкий

По его словам, Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, в частности, речь идет и об энергетической сфере.

"Он знает, что его власть зависит от цен газа. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", - добавил Моравецкий.