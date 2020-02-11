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Росія провела чергові військові навчання в анексованому Криму

Новини » Політика     11.02.2020 - 16:41
Росія провела чергові військові навчання в анексованому Криму
Ілюстративне фото (wikipediа)

Вертольоти Ка-27М провели навчання з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі

Російські військові провели несанкціоновані навчання по пошуку підводного човна в Чорному морі в анексованому Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі.

Для підняття в небо і відпрацювання "комплексу заходів по пошуку і виявленню субмарини умовного противника" російські вертольоти використовували один з кримських аеродромів.

Повідомляється, що в ході навчань з пошуку підводних човнів російські військові застосовували так звану гідроакустичну станцію (ГАС).

Нагадаємо, 22 січня 2020 року Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання. З зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі.

Раніше, 9 січня 2020 року, Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського та Північного флотів з ракетними стрільбами, у тому числі з використанням надзвукових ракет "Кинджал". У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.

У грудні 2019 року російські військові провели "повітряний бій" над окупованим Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили "повітряний кордон Російської Федерації".

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