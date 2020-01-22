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Росія знову провела військові навчання біля берегів Криму

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 19:51
Росія знову провела військові навчання біля берегів Криму
Фото: військові навчання Чорноморського флоту РФ (structure.mil.ru)

Із зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі

Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

Як зазначається, із зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі.

"На Чорноморському флоті розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С-1" провели навчання з пошуку і знищення повітряної цілі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ЗРПК "Панцир-С1" несе бойове чергування з протиповітряної оборони (ППО) і прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф", які розташовані на території Кримського півострова.

Нагадаємо, 9 січня Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал". У них взяли участь понад 30 кораблів, підводний човен і понад 40 літальних апаратів російських військово-космічних сил.

Крім того, у грудні 2019 року російські військові провели "повітряний бій" над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили "повітряний кордон Російської Федерації".

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