Росія проплатила антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, - посольство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського посольства.

"Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. Останнім часом, поряд з помітною пропагандистською атакою на соціальні мережі, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом. Демонстрації пройшли в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

За словами українського посла Євген Корнійчука, це не викликає здивування, оскільки Росія зацікавлена в тому, щоб завести громадськість в оману.

"Незважаючи на організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну і виступає проти жорстоких атак Росії", - додав він.