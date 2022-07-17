Росія проплатила антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, - посольство
Російська Федерація проплатила антиукраїнські мітинги в декількох містах Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського посольства.
"Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. Останнім часом, поряд з помітною пропагандистською атакою на соціальні мережі, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом. Демонстрації пройшли в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.
За словами українського посла Євген Корнійчука, це не викликає здивування, оскільки Росія зацікавлена в тому, щоб завести громадськість в оману.
"Незважаючи на організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну і виступає проти жорстоких атак Росії", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль передасть Україні шоломи і бронежилети, але не для військових.
Водночас стало відомо, що президент США Джо Байден під час поїздки до Ізраїлю намагався переконати в необхідності військової допомоги Україні.
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