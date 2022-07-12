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Ізраїль передасть Україні шоломи та бронежилети, але не для військових

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 16:44
Ізраїль передасть Україні шоломи та бронежилети, але не для військових Фото: Бені Ганц, міністр оборони Ізраїлю (flickr.com/idfoline)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц затвердив відправку в Україну ще однієї партії з обмундируванням та обладнанням для рятувальних служб та громадських організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю.

В рамках цієї партії в Україну буде відправлено півтори тисячі захисних шоломів та стільки ж бронежилетів, сотні скафандрів для розмінування, тисяча протигазів та десятки систем для фільтрації повітря від отруйних газів.

Прес-служба міністерства оборони повідомляє, що партію буде відправлено до України найближчими тижнями.

Нагадаємо, у Київській області вже майже завершили розмінування населених пунктів.

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