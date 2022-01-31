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Росія продовжує збільшувати війська на кордоні з Україною, - Пентагон

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США, Понеділок 31 січня 2022 10:25
Росія продовжує збільшувати війська на кордоні з Україною, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Проте Пентагон не знає справжніх намірів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Вони продовжують нарощувати сили біля кордону з Україною. Ми бачимо це навіть цими вихідними", - сказав Кірбі.

Він також заявив, що США роблять все можливе, аби ділитися інформацією з українськими колегами.

"Ми були гранично зрозумілі та прозорі щодо нашої стурбованості тут, у Пентагоні, з приводу цього швидкого нарощування останні кілька місяців на кордоні з Україною та Білоруссю, не кажучи вже про морську активність росіян у Середземному морі та Атлантиці", - сказав Кірбі.

За його словами, Вашингтону невідомі остаточні наміри Москви щодо України.

"Путін має багато варіантів, доступних йому, якщо він захоче вторгнутися в Україну, і він може негайно реалізувати деякі з цих варіантів", - заявив прес-секретар Пентагону.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій. У тому числі розглядається повномасштабне вторгнення.

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