Росія вивезла до Ростову вже третій корабель з вкраденим в Маріуполі металом, - Андрющенко
Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК їм.Ілліча групи "Метінвест". Наразі судно прямує до Ростову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Показово, що це сталося у День Росії", - наголосив Андрющенко.
Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.
Раніше віце-президент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нив'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.
Своєю чергою генеральний директор "Запорожсталі" Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії роблять усе можливе, щоб притягнути усіх причетних до цієї крадіжки до відповідальності.