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Росія вивезла до Ростову вже третій корабель з вкраденим в Маріуполі металом, - Андрющенко

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Понеділок 13 червня 2022 13:53
Росія вивезла до Ростову вже третій корабель з вкраденим в Маріуполі металом, - Андрющенко Фото: Росія вивезла до Ростову вже третій корабель з вкраденим в Маріуполі металом (t me)
Автор: Олександр Мороз

Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК їм.Ілліча групи "Метінвест". Наразі судно прямує до Ростову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Показово, що це сталося у День Росії", - наголосив Андрющенко.

Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.

Раніше віце-президент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нив'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.

Своєю чергою генеральний директор "Запорожсталі" Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії роблять усе можливе, щоб притягнути усіх причетних до цієї крадіжки до відповідальності.

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Російська Федерація Ростов Маріуполь
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