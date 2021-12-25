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Ризику неминучого вторгнення немає: Данілов про нарощування військ РФ біля кордонів

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Київ, Субота 25 грудня 2021 15:59
Ризику неминучого вторгнення немає: Данілов про нарощування військ РФ біля кордонів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю AFP.

“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде...Наші громадяни захищатимуть нашу країну”, - сказав Данілов.

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух “опору”, у разі нападу Росії.

"Ми захищатимемо нашу країну. І крапка", - зазначив Данілов.

Своєю чергою він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що "питання номер один" - це забезпечення України оборонною зброєю.

Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.

"Хоч би який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас", - додав Данілов.

Нагадаємо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Тим часом у Міноборони України опублікувало свіжу карту з розташуванням російських військ біля українських кордонів.

Раніше британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

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Російська Федерація Україна Олексій Данілов
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