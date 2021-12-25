Ризику неминучого вторгнення немає: Данілов про нарощування військ РФ біля кордонів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю AFP .

“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде...Наші громадяни захищатимуть нашу країну”, - сказав Данілов.

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух “опору”, у разі нападу Росії.

"Ми захищатимемо нашу країну. І крапка", - зазначив Данілов.

Своєю чергою він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що "питання номер один" - це забезпечення України оборонною зброєю.

Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.

"Хоч би який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас", - додав Данілов.