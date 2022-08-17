Більше сотні вибухів. РФ знову обстріляла прикордоння України зі своєї території

Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Загалом за добу нараховано понад 100 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися 9 громад на в Чернігівській області та 1 громада Харківської області. Загалом нараховано понад 100 вибухів.

"Російські окупаційні війська обстрілюють прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, автоматичних гармат, САУ та гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської, Харківської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Як повідомлялось, сьогодні вночі в Одеській області чули вибухи. Згодом стало відомо, що по області ворожі війська завдали ракетного удару. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.

При цьому минулої доби ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.

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