RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія подовжила "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною

Фото: РФ подовжила "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області продовжили дію високого рівня терористичної небезпеки до 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора області Романа Старовойта у Telegram.

"Ситуація на кордоні не дозволяє розслаблятися: "обстріли" з боку України продовжуються. Разом із керівниками силових структур ухвалили рішення продовжити дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки ще на два тижні - до 8 серпня", - написав він.

Як повідомлялося, 6 червня, вранці було обстріляно селище Теткіно Курської області РФ, яке знаходиться поряд з кордоном України в північній частині.

Нагадаємо, високий рівень терористичної небезпеки у Курській області було запроваджено 11 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація