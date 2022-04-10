Росія вводить "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Секунда" .

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку "українських націоналістів", в Курській області з 11 квітня буде введений жовтий рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень за встановленою шкалою", - заявив Старовойт.

Він заявив, що в області будуть встановлені контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція. Також буде посилено патрулювання населених пунктів.

Зазначимо, що Курська область Росії межує з Сумською областю.