ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Курської області РФ розповів про обстріл прикордонного селища

Новость на русском →
Росія, Понеділок 06 червня 2022 08:18
Глава Курської області РФ розповів про обстріл прикордонного селища Фото: вранці 6 червня обстріляли Курську область РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 6 червня, рано вранці було обстріляно селище Тьоткіне Курської області РФ, яке знаходиться поруч з кордоном України в північній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Курської області Російської Федерації Романа Старовойта.

"Сьогодні рано вранці було знову обстріляне селище Тьоткіне в Глушківському районі. Удари наносилися по мосту і місцевим підприємствам. Інформація про пошкодження і можливих постраждалих уточнюється", - заявив глава області.

Глава Курської області РФ розповів про обстріл прикордонного селища

Нагадаємо, на Донеччині через російські обстріли загинули троє мирних жителів. Двоє людей отримали смертельні поранення в Авдіївці і один в Дружківці. Крім того, ще у двох людей поранення.

Ми також писали про те, що, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в найближчі п'ять днів російські окупанти рівнятимуть область із землею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою