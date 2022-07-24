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Россия продлила "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной

Фото: РФ продлила "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

В Курской области РФ продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.

"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 августа", - написал он.

Как сообщалось, 6 июня, рано утром был обстрелян поселок Теткино Курской области РФ, который находится рядом с границей Украины в северной части.

Напомним, высокий уровень террористической опасности в Курской области был введен 11 апреля.

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