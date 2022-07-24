Росія подовжила "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною

Фото: РФ подовжила "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною (flickr com)

У Курській області продовжили дію високого рівня терористичної небезпеки до 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора області Романа Старовойта у Telegram.

"Ситуація на кордоні не дозволяє розслаблятися: "обстріли" з боку України продовжуються. Разом із керівниками силових структур ухвалили рішення продовжити дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки ще на два тижні - до 8 серпня", - написав він.