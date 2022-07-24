Россия продлила "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной

В Курской области РФ продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.

"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 августа", - написал он.