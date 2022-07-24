Россия продлила "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной
Фото: РФ продлила "желтый" уровень террористической опасности на границе с Украиной (flickr com)
В Курской области РФ продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.
"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 августа", - написал он.
Как сообщалось, 6 июня, рано утром был обстрелян поселок Теткино Курской области РФ, который находится рядом с границей Украины в северной части.
Напомним, высокий уровень террористической опасности в Курской области был введен 11 апреля.