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Росія оговталась і змінила підхід у війні: експерт пояснив просування окупантів

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Україна, Четвер 07 липня 2022 13:03
Росія оговталась і змінила підхід у війні: експерт пояснив просування окупантів Фото: експерт пояснив успіхи окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росія змінила підхід у війні та зібрала величезні сили на сході України. Це дозволило окупантам просунутися у Луганській області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, головною причиною успіхів окупантів є перевага в техніці. Затримки західного озброєння грають не "на руку" Україні.

"На мою думку, тут є кілька взаємопов'язаних причин. Перша, головна причина - це те, що західні партнери фактично не спромоглися вчасно поставити відповідну зброю, яка була дуже потрібна Україні для того, щоби мати паритет у засобах вогневого ураження, передусім артилерії", - пояснив експерт.

Бадрак додав, що наразі Росія має на сході десятикратну перевагу у вогневій підтримці та контролює небо. Українським військам для успішного наступу необхідно щонайменша шестикратна перевага.

Також він підкреслив, що битва за Донбас не схожа на перший етап війни. Тоді ЗСУ вели мобільну оборону і використовувати так звані москітні стратегії. Для ураження бронетехніки масово використовувалося високотехнологічне, компактне озброєння та системи розвідки.

Крім того, Бадрак вважає, що Україна та деякі країни Заходу ставлять для себе різні цілі у війні. Для нашої країни важлива перемога на полі бою та можливість зміни політичного ладу в Росії. Тоді як частина Європи, за думкою експерта, готова зберегти режим Путіна.

Водночас США та Великобританія мають дещо іншу позицію. Вони б хотіли поступового виснаження Росії.

"Вони (США та Британія, - ред.) зацікавлені у зміні політичного ладу в РФ, але ще більше їх влаштувало б повільне та поступове виснаження Росії, досягнення такого рівня її технологічної ізольованості, щоб країна не могла вести передові розробки та виробляти сучасну зброю. Передусім зацікавлені США - в такий спосіб вони мають можливість зменшити вплив Китаю", - сказав Бадрак.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російська армія вже не має сил атакувати більш як на одному напрямку фронту.

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