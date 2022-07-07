Россия пришла в себя и изменила подход в войне: эксперт объяснил продвижение оккупантов

Россия изменила подход в войне и собрала огромные силы на востоке Украины. Это позволило оккупантам продвинуться в Луганской области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, главной причиной успехов оккупантов является преимущество в технике. Задержки западного вооружения играют не "на руку" Украине.

" По моему мнению, здесь есть несколько взаимосвязанных причин. Первая, главная причина - это то, что западные партнеры фактически не смогли вовремя поставить соответствующее оружие, которое было очень нужно Украине для того, чтобы иметь паритет в средствах огневого поражения, прежде всего артиллерии", - объяснил эксперт.

Бадрак добавил, что сейчас Россия имеет на востоке десятикратное преимущество в огневой поддержке и контролирует небо. Украинским войскам для успешного наступления необходимо как минимум шестикратное преимущество.

Также он подчеркнул, что битва за Донбасс не похожа на первый этап войны. Тогда ВСУ вели мобильную оборону и использовать так называемые москитные стратегии. Для поражения бронетехники массово использовалось высокотехнологичное, компактное вооружение и системы разведки.

Кроме того, Бадрак считает, что Украина и некоторые страны Запада ставят для себя разные цели в войне. Для нашей страны важна победа на поле боя и возможность смены политического строя в России. Тогда как часть Европы, по мнению эксперта, готова сохранить режим Путина.

В то же время США и Великобритания имеют несколько иную позицию. Они бы хотели постепенного истощения России.

" Они (США и Британия, - ред.) заинтересованы в смене политического строя в РФ, но еще больше их устроило бы медленное и постепенное истощение России, достижение такого уровня ее технологической изолированности, чтобы страна не могла вести передовые разработки и производить современное оружие. Прежде всего заинтересованы США - таким образом они имеют возможность уменьшить влияние Китая", - сказал Бадрак.