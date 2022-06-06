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Росія наближає продовольчу кризу ракетними ударами по Україні, - Боррель

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Понеділок 06 червня 2022 22:02
Росія наближає продовольчу кризу ракетними ударами по Україні, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія сприяє наближенню продовольчої кризи, знищуючи комплекси для зберігання українського зерна за допомогою ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за розміром український зерновий термінал в Миколаєві", - написав Боррель.

За його словами, пропаганда Путіна, яка намагається покласти провину у продовольчій кризі на санкції ЄС, стає все більш цинічною.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що продовольча криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Російська Федерація готова надати гарантії безпеки для вивезення українського зерна Чорним морем.

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