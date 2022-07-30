Зеленський про визнання Росії терористом: це все одно доведеться робити
Рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом. І не в якості політичного жесту, а для власного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Які можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес з такою країною? Українські дипломати і всі друзі України за кордоном ще більше посилять активність для відстеження і знищення всіх зв'язків країни-терориста з вільним світом. Формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібно не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу", - зазначив він.
За його словами, це рішення автоматично ускладнить існування для Росії.
"Це все одно доведеться робити - питання тільки в часі і в форматі прийняття рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити", - додав Зеленський.
Нагадаємо, українська влада активізувала заклик до світової спільноти визнати Росію терористом після масового вбивства військовополонених в окупованій Оленівці. Напередодні Зеленський заявив, що рішення про такий статус для Москви має бути прийнято вже зараз.
Раніше в Сенаті США схвалили визнання Росії спонсором тероризму. Даний статус потягне за собою додаткові жорсткі санкції, але американську процедуру ще до кінця не пройдено.
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