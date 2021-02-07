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Окупанти в Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1"

Новость на русском → Крим, Неділя 07 лютого 2021 14:11
Окупанти в Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1" Фото: комплекс "Панцирь-С1" (function.mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Війська Росії провели навчання на території окупованого Криму. Окупаційні війська вчилися знаходити та знищувати повітряні цілі за допомогою зенітно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".

Про це повідомило російське Міністерство оборони.

Навчання полягали в тому, що умовний противник застосував безпілотники для атаки на позиції зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

Комплекси "Панцирь-С1" виявили, ідентифікували та знищили повітряні цілі, які були зімітовані електронним способом.

ЗРПК "Панцирь-С1" є комплексом малого радіуса дії, яким керують двоє або троє операторів. Комплекс призначений для захисту невеликих об'єктів від засобів повітряного нападу. Також цей комплекс може вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями.

Комплекс "Панцирь-С1" може уражати цілі на висоті 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів.

Нагадаємо, наприкінці січня російські окупаційні сили в рамках військових навчань розгорнули в окупованому Криму протикорабельний комплекс "Бастіон". Окупанти виконали підготовку до умовних стрільб.

Крім того, наприкінці 2020 року Росія проводила в окупованому Криму військові навчання з бойовими кораблями.

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