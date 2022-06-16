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Росія перевершує Україну в артилерії, місцями в 20 разів, - Воллес

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Лондон, Четвер 16 червня 2022 20:17
Росія перевершує Україну в артилерії, місцями в 20 разів, - Воллес Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські військові місцями на фронтах перевищують українських в артилерії у співвідношенні 20 до 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Воллеса в ефірі Sky News.

"Вони безумовно перевершують чисельністю артилерійських знарядь - 20:1 в деяких районах. Це сила, яку Росія прикладає до українців", - заявив він, виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

У той же час, за словами Воллеса, західні союзники починають поставляти Україні артилерійські і ракетні системи великої дальності, які дозволять перемогти. На його думку, вже скоро українські сили зможуть домогтися "значного прогресу на сході країни".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія закупила у Бельгії більше 20 гаубиць натовського калібру і передасть їх Україні.

А президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку додаткових шести гаубиць "Цезар".

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Великобританія Війна Росії проти України
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