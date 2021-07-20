Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, - омбудсмен

Російська Федерація продовжує переслідувати за політичними мотивами 93 кримських татар. При цьому 36 людей вже засуджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.
За її даними, тисячі кримських татар були вимушені залишити півострів через дії країни-окупанта.
"93 кримських татар РФ переслідує за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта: 36 з них вже засуджені, 42 - перебувають під слідством", - зазначила Денісова.
Нагадаємо, раніше в ЄС закликали Росію звільнити усіх незаконно засуджених кримських татар.
РБК-Україна писало, що в період з 2017 по 2020 роки в окупованому Криму зафіксовано 4950 основних порушень прав людини.