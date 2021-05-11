В окупованому Криму за три роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини

В період з 2017 по 2020 роки в окупованому Криму зафіксовано 4950 основних порушень прав людини. Більшість порушень стосуються права на справедливий суд.

Серед вказаних порушень:

40% - порушення права на справедливий суд,

15% - незаконні затримання,

15% - незаконні допити,

13% - незаконні арешти,

7% - порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я,

5% - незаконні обшуки,

5% - незаконні етапування.

Також наголошується, що загальна кількість обшуків виросла майже в 5 разів, затримань - майже в 3 рази, допитів - в 2 рази, арештів - в 15 разів, порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я - в 10 разів, порушення права на справедливий суд - в 4 рази, а незаконних етапувань стало більше майже в 12 разів.

Окрім цього, в дослідженні сформульовано вимоги до Російської Федерації, серед яких - припинити тимчасову окупацію Криму, виконати міжнародне рішення МС ООН і скасувати рішення Верховного суду Росії про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити порушувати Загальну декларацію прав людини та звільнити всіх політичних в’язнів Криму.