В окупованому Криму за три роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини
В період з 2017 по 2020 роки в окупованому Криму зафіксовано 4950 основних порушень прав людини. Більшість порушень стосуються права на справедливий суд.
Про це свідчить дослідження Кримськотатарського ресурсного центру, презентоване в УКМЦ.
Серед вказаних порушень:
- 40% - порушення права на справедливий суд,
- 15% - незаконні затримання,
- 15% - незаконні допити,
- 13% - незаконні арешти,
- 7% - порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я,
- 5% - незаконні обшуки,
- 5% - незаконні етапування.
Також наголошується, що загальна кількість обшуків виросла майже в 5 разів, затримань - майже в 3 рази, допитів - в 2 рази, арештів - в 15 разів, порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я - в 10 разів, порушення права на справедливий суд - в 4 рази, а незаконних етапувань стало більше майже в 12 разів.
Окрім цього, в дослідженні сформульовано вимоги до Російської Федерації, серед яких - припинити тимчасову окупацію Криму, виконати міжнародне рішення МС ООН і скасувати рішення Верховного суду Росії про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити порушувати Загальну декларацію прав людини та звільнити всіх політичних в’язнів Криму.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що у 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше.