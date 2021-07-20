Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам, - омбудсмен

Российская Федерация продолжает преследовать по политическим мотивам 93 крымских татар. При этом 36 человек уже осуждены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
По ее данным, тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта.
"93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта: 36 из них уже осуждены, 42 - находятся под следствием", - отметила Денисова.
Напомним, ранее в ЕС призвали Россию освободить всех незаконно осужденных крымских татар.
РБК-Украина писало, что в период с 2017 по 2020 годы в оккупированном Крыму зафиксировано 4950 основных нарушений прав человека.