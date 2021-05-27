В ЄС закликали Росію звільнити усіх незаконно засуджених кримських татар
В Євросоюзі закликали Росію припинити переслідування людей в окупованому Криму. Зокрема, вимагають звільнити незаконно затриманих кримських татар та правозахисників.
Про це написав офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у Twitter.
Він повідомив, що представник Євросоюзу в Росії був присутній на суді над Еміром-Усеїном Куку.
"ЄС закликає до його негайного та безумовного звільнення, а також усіх затриманих та засуджених у Криму з порушенням міжнародного законодавства", - написав Стано.
РБК-Україна писало, що в період з 2017 по 2020 роки в окупованому Криму зафіксовано 4950 основних порушень прав людини. Більшість порушень стосуються права на справедливий суд.
Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. Із них 78 відбувають покарання на території РФ.
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримується в РФ і ОРДЛО за політичними звинуваченнями.