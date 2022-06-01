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Росія підвищила темпи депортації маріупольців: у мерії назвали причини

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія збільшила темпи депортації жителів окупованого Маріуполя до прикордонних областей. Це пов'язано з неможливістю евакуації на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами чиновника, минулої доби окупанти депортували з села Безіменне Донецької області 324 маріупольців, серед яких було 27 дітей, до міста Таганрог Ростовської області.

Андрющенко наголосив, що зараз спостерігається тенденція до збільшення кількості депортованих мешканців України.

"Частково це пов'язано із закриттям шляху евакуації на територію, яку контролює Україна", - пояснив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі депортація українців набирає обертів. Так, з Микільського маріупольців відправляють до Росії.

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