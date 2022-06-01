Росія підвищила темпи депортації маріупольців: у мерії назвали причини

Росія збільшила темпи депортації жителів окупованого Маріуполя до прикордонних областей. Це пов'язано з неможливістю евакуації на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

"Частково це пов'язано із закриттям шляху евакуації на територію, яку контролює Україна", - пояснив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що зараз спостерігається тенденція до збільшення кількості депортованих мешканців України.

За словами чиновника, минулої доби окупанти депортували з села Безіменне Донецької області 324 маріупольців, серед яких було 27 дітей, до міста Таганрог Ростовської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі депортація українців набирає обертів. Так, з Микільського маріупольців відправляють до Росії.

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